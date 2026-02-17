البراكس: للتوقف عن التوجه دائماً الى زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق

اعتبر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس أن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، قد تفاجأت ليل البارحة، كما تفاجأ اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء بزيادة 300.000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.

يهمنا أن نوضح بأن هذه الزيادة هي رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها، ولا سيما أنه لم يجر أي تشاور مسبق معنا من أي مرجع حكومي وأو رسمي كان.

أن هذا الامر، بالشكل الذي صدر فيه، يعمق معاناة اصحاب المحطات، وله تداعيات وانعكاسات سلبية على السلع كافة وانه يزيد من كلفتهم التشغيلية لمحطاتهم.

ان النقابة اذ تقف في صف المواطن الذي سيعاني من تزايد في تراجع قدرته الشرائية، فهي تهيب السلطات المختصة بالتوقف عن التوجه دائماً الى زيادة الضرائب المباشرة على المحروقات عند كل مفترق.

المصدر: بيان