    لبنان

    محافظ بعلبك الهرمل استقبل رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان

      استقبل محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر في مكتبه رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس على رأس وفد من المجلس التنفيذي ضم السادة حسن جعفر، فادي ابوشقرا، كميل ليون وسهيل الدادا وبحث معهم الشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في بعلبك الهرمل، وما عانته هذه المنطقة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
      واشار البركس بعد اللقاء الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار جولته على المحافظين حيث تطرق البحث الى طرح الكتاب الموجه من قبل وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الداخلية والبلديات – رقم صادر 431/ص – والذي تطلب فيه “اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني”، واضاف : تمنينا على سعادته اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية (اقله لنهاية سنة 2026) ليتسنى لهم تحضير ملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، أن من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، والسماح للمحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية وترخيص أو طلب تجديد رخصة استثمار، بمتابعة عملها طبيعياً وذلك لحين الانتهاء من معاملات الترخيص مع التشديد على تطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري.
      كما شددنا على ضرورة وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات و ضرورة اقفالها.
      وشكر البركس المحافظ خضر على تفهمه واستعداده للمساعدة وفتح الطريق امام الراغبين بتسوية اوضاعهم والعمل تحت سقف القانون.
      من جهة ثانية جدد النقيب البركس مناشدته جميع اصحاب المحطات في لبنان غير المرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.

      المصدر: بيان

