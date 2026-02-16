النائب رائد برو: سنخوض الانتخابات جنباً إلى جنب مع حركة أمل بعيداً عن خطاب الكراهية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رائد برو من كفرسالا – عمشيت، أن الثنائي الوطني يعمل بشكل جاد لإقامة الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشدداً على خوض هذا الاستحقاق الوطني في دائرة جبيل كسروان بروحية وطنية جامعة بعيداً عن خطاب الكراهية والإقصاء.

جاءت تصريحات النائب برو خلال حفل تأبيني أقيم في حسينية مسجد الإمام علي (ع) في بلدة كفرسالا – عمشيت، بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار.

وأشار برو إلى أن “عقدة العدد في دائرة جبيل كسروان لم تعد تجدي نفعاً مع مجتمع مؤمن بقضاياه ومؤمن بلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، داعياً أبناء جبيل وكسروان إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة للحفاظ على الإنجازات وضمان حضور فاعل في المنطقة.

وختم النائب برو بالقول: “علينا ألا نستسلم للضغوطات التي نتعرض لها، فالبعض في لبنان يظهر رفضه للضغوط والتهديدات، متجاهلاً التهديد الحقيقي المتمثل بالعدو الصهيوني. وعلينا مقاربة هذه التهديدات بروح وطنية وليس بروح العصبية، فنحن قادرون بوحدتنا على مواجهة مطامع العدو تجاه لبنان”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله