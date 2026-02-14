قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا تناقش النزاعات والتحديات التنموية

اجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة السنوية التاسعة والثلاثين للمنظمة، في وقت تواجه فيه القارة أزمات متشابكة تشمل نزاعات مسلحة وتمردات وانقلابات عسكرية في عدة مناطق.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من القادة الأفارقة، بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمييه، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتسلّم نداييشيمييه الرئاسة الدورية لمؤتمر الاتحاد من الرئيس الأنغولي جواو لورينسو خلال مراسم رسمية شملت صورة جماعية للقادة وعزف نشيد الاتحاد.

وتنعقد القمة على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الـ55 الأعضاء، وسط تحديات متزايدة تمتد من الحرب في السودان إلى التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى اضطرابات في منطقة الساحل والصومال. كما يناقش القادة ملفات التنمية والتكامل الاقتصادي، إلى جانب موضوع هذا العام الذي يركز على خدمات المياه والصرف الصحي في القارة.

ويواجه الاتحاد الأفريقي انتقادات بشأن محدودية أدواته التنفيذية في التعامل مع النزاعات والانقلابات، في ظل اعتماد كبير على التمويل الخارجي لتغطية جزء من ميزانيته، واستمرار الخلافات بين الدول الأعضاء حول منح المنظمة صلاحيات أوسع.

وتأتي القمة في ظل استمرار أزمات إنسانية وأمنية متعددة، ما يضع المنظمة أمام اختبار جديد لدورها في تعزيز الاستقرار والتنسيق بين الدول الأفريقية.

المصدر: يونيوز