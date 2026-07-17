الحرس الثوري الإيراني: نفذنا ضمن الموجة الخامسة عشرة من عملية «نصر 2»، بالإضافة إلى تدمير منصات وصواريخ هيمارس في الكويت، عملية هجومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، دمّرنا خلالها عدة أماكن لتمركز القوات الأمريكية والمناهضين للثورة