نواب جمهوريون يدعمون خطة لترامب لتمويل الحرب على إيران

وافقت لجنة الميزانية التي يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أمس على ​قرار خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتلبية ‌مطالب الرئيس دونالد ترامب بتخصيص تمويل دفاعي جديد للحرب على إيران، وتقديم مساعدات للمزارعين، وإجراء إصلاح شامل لشروط التصويت قبل انتخابات ​التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.

وتمهّد موافقة ​اللجنة الطريق لإجراء تصويت على القرار في المجلس ⁠بكامله قريباً، ربما خلال الأسبوع المقبل.

وقال رئيس لجنة ​الميزانية جودي أرينجتون، وهو جمهوري من ولاية تكساس، لزملائه ​أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القرار «لن نحصل على أي مساعدة من زملائنا الديمقراطيين للقيام بما أعتقد أنها… أمور حاسمة».

وينتقد الديمقراطيون الإجراء ​لعدم تناوله ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والمنتجات ​الأخرى، وهو ما يقول الناخبون إنها القضية الأهم بالنسبة لهم.

ويأمل ‌قادة ⁠الجمهوريين بمجلس النواب في إقرار الخطة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس ستحقق ذلك.

ويقول مشرعون جمهوريون إنّ الجزء المتعلق بالدفاع يهدف إلى ​المساعدة في ​تمويل الحرب ⁠على إيران، وتجديد مخزونات الأسلحة الأميركية التي استنفدت بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتعزيز ​الجاهزية العسكرية.

وبحسب وكالة «رويترز»، من شأن القرار كذلك أن يجيز ​تشريعاً ⁠للإنفاق لمساعدة المزارعين الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة جراء الحرب. ويهدف أيضاً لتخصيص أموال للمساعدة ⁠في تنفيذ ​مشروع قانون ترامب المتعلق بإلزام ​الناخبين بإظهار بطاقات هوية في مراكز الاقتراع وإثبات أنهم مواطنون أميركيون للتسجيل ​للتصويت، والمعروف باسم (قانون إنقاذ أمريكا).

المصدر: وكالات