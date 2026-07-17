الكنيست الصهيوني يصادق على حل نفسه تمهيداً للانتخابات العامة

صادق الكنيست الصهيوني على حل نفسه استعداداً للانتخابات العامة المقبلة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وبحسب هيئة البث الصهيونية، أقرّت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون تمويل الأحزاب المتضمن بند حل الكنيست الخامسة والعشرين، بموافقة 62 عضواً من دون معارضة أو امتناع.

وبموجب القرار، يدخل الكنيست في عطلة انتخابية حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، وسط متابعة للتطورات السياسية الداخلية في كيان الاحتلال.

وللاطلاع على حيثيات القرار وتداعياته، ينضم إلينا من الأراضي المحتلة مراسلنا ديب حوراني.