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   2 صفر 1448   
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    وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: هناك حملة اسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها

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