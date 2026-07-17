19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” تنفيذ 19 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين.

وأوضح المركز أن أعمال المقاومة توزعت بين 12 مواجهة مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء الحجارة، و5 عمليات تصد لهجمات المستوطنين، إلى جانب إلقاء زجاجتين حارقتين.

وشهدت بلدة عناتا في القدس مواجهات مع قوات الاحتلال.

في رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات قرواة بني زيد، ودير جرير، ودير غسانة، وبيت ريما، فيما تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في بلدة المغير.

أما في نابلس، فسجلت الظهرة مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها التصدي لهجوم للمستوطنين، كما شهدت بلدة سبسطية مواجهات وإلقاء زجاجات حارقة، في حين تصدى الأهالي لهجمات المستوطنين في قريوت.

وفي قلقيلية، شهدت بلدة عزون مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء زجاجات حارقة، إلى جانب تصدي الأهالي لهجوم للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، وفي منطقة الكرامي بمحافظة بيت لحم، تخللتها عمليات تصد لهجمات المستوطنين.

وتصدرت عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة خلال المواجهات في بلدتي سبسطية وعزون أبرز الأعمال المقاومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تصدي الشبان والأهالي لهجمات المستوطنين في بلدات قريوت، والمغير، والظهرة، والكرامي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام