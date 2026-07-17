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    لبنان

    العلاقات الإعلامية في حزب الله: مواقفنا العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة واحدة وثابتة في جميع القضايا

      أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بياناً اليوم الجمعة أكدت فيه أنه “يُتداول في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام جملة من الأخبار المتعلقة بمواقف من بعض القضايا قيل إن مسؤولي حزب الله أدلوا بها أمام رئيس الجمهورية، وهي مواقف تتعارض مع ثوابت الحزب ومواقفه الواضحة والمعلنة”، لافتاً إلى أنه “قد أعاد يوم أمس أحد المسؤولين السياسيين خلال أحد البرامج الحوارية على قناة تلفزيونية لبنانية تكرار هذه الأخبار”.

       هذا وأكد البيان أنه “يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، كما تؤكد أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، وهو موقف مبدئي وديني وأخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي”.

      المصدر: موقع المنار

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