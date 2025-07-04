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ألمانيا | وزير الخارجية الصيني: المعادن النادرة لا تشكل مشكلة بين بكين والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي، الأربعاء، إن المعادن النادرة “لا تشكل مشكلة” بين الصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التزام بلاده بتأمين احتياجات أوروبا وألمانيا من هذه الموارد، طالما تم احترام إجراءات مراقبة التصدير.

وجاء تصريح وانغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فادفول في برلين، حيث كان الأخير قد انتقد ما وصفه بـ”انعدام الشفافية” من جانب الصين فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة، المستخدمة على نطاق واسع في الصناعات التقنية والدفاعية.

وأكد وانغ أن بلاده “لم تكن ترى المعادن النادرة كقضية في الماضي، ولن تكون كذلك في المستقبل”، مرحبًا في الوقت ذاته بزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز المرتقبة إلى الصين، ومؤكدًا السعي لعقد الجولة الثامنة من المشاورات الحكومية بين البلدين قريبًا.

وتشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين توترات متزايدة، لا سيما في ظل الضغوط الأوروبية على بكين بخصوص صادرات المواد الحساسة، ومنها المعادن النادرة والطائرات المسيّرة، وسط مخاوف من استخدامها في النزاعات الجارية، خاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات