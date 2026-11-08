شريك ميرتس في الائتلاف الحكومي يدعو إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية

دعا زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا.

وقال زودر في منشور على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، إن “ألمانيا تواجه خطرا لم يكن مثيل له منذ فترة طويلة، ولذلك علينا مواصلة تعزيز البوندسفير”.

وأضاف أن ذلك يشمل استثمارات كبيرة في تجهيز الجيش والبنية التحتية، والإسراع بمشتريات الأسلحة، مشيرا إلى أن “ذلك وحده لن يكون كافيا”.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد العسكريين، مضيفا: “ولذلك من الواضح أننا بحاجة إلى الخدمة الإلزامية العامة الحقيقية من جديد”.

وبالتالي أيد زودر شريكه في الائتلاف الحكومي، الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة فريدريش ميرتس، والذي قد دعا مرارا إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية.

بدوره، استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في وقت سابق استئناف النقاش حول إعادة الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أن القانون الجديد حول الخدمة العسكرية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 كانون الثاني / يناير هذا العام، ينص على مبدأ الخدمة الطوعية حصرا.

يذكر أن ألمانيا ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، لكن السياسيين الألمان يتحدثون في الفترة الأخيرة عن نقص الأفراد في الجيش، وذلك على خلفية إصلاحات واسعة النطاق للجيش وزيادة الميزانية الدفاعية للبلاد.

المصدر: وكالة تاس الروسية