لبنان

السيد إبراهيم أمين السيد: إيران حوربت لأنها وقفت إلى جانب فلسطين والمظلومين

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله، السيد إبراهيم أمين السيد، أن انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران يعود إلى أربعة عوامل رئيسية، أولها الإمام القائد السيد علي الخامنئي، وثانيها الشعب الإيراني بعظمته ووطنيته، وثالثها القوات المسلحة، ورابعها الدولة الإيرانية.

وخلال الليلة الثامنة من الإحياء العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعرب السيد إبراهيم أمين السيد عن حزنه لفقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله قائلاً: “أقف على منبر طالما وقف عليه العزيز والحبيب الشهيد الأسمى، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله”.

كما وجه التحية إلى الشهيد السيد هاشم صفي الدين وسائر الشهداء، وإلى “عمّة السيد حسن نصرالله التي ضمّت تحت جناحها المستضعفين والفقراء”، ومشيدًا بـ”عقله الذي كان بحجم أمة، يسع الجميع، ويضم الكرامة والعزة والنصر”.

وأشار إلى أن “السيد حسن نصرالله لم يسعَ لأن يحبه الناس، بل كان هو من يُحبّهم”، مؤكدًا أن “من يحبّ الناس يحبّونه، ومن يحترمهم يحترمونه، ومن يكون صادقًا معهم يكونون أكثر صدقًا معه”، مضيفًا: “لقد كان سلطانًا للقلوب، وكتب في هذا التاريخ كل أسمائنا، ووضعت على عمّته آلاف النجوم من الشهداء”.

وأضاف السيد إبراهيم: “مع السيد حسن نصرالله بكينا وسنظل نبكي، وهذا أمر طبيعي، لكن من يحب سيد شهداء الأمة يجب أن ينهض بمشروعه، ويُفشل مشروع الأعداء الذين خطّطوا لاغتياله”، مشددًا على أن “الوضوح يفرض على الناس أن تتحمل مسؤولياتها، وأقول للطواغيت: انتظروا قدوم الجيل الغاضب المنتقم، فزمنكم قد ولّى، ونحن ماضون في تسليم الراية مرفوعة”.

وفي سياق كلمته، شدد السيد إبراهيم على أن إيران “حوربت لأنها وقفت إلى جانب فلسطين والمقاومة، ونصرت المظلومين في العالم”، سائلاً: “أيّ دولة في العالم تجرأت على الوقوف إلى جانب فلسطين؟”، مؤكداً أن “استقلال إيران هو أساس انتصار ثورتها، وهي دولة غير خاضعة”.

وختم بالقول: “نحن في زمن انتصار الدول والشعوب والمنظمات غير الخاضعة، وزمننا هذا هو عصر من لا يرضخون، لأن المتخاذلين والخاضعين لا زمن لهم”.

المصدر: اذاعة النور