الملك سلمان وولي العهد يهنئان بزشكيان بذكرى انتصار الثورة

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الملك سلمان بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، معرباً عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لبزشكيان، أعرب فيها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من التقدم والازدهار”.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران، منذ صباح اليوم الأربعاء، مشاركة مليونية حاشدة مراسم “مسيرة 22 بهمن، تزامناً مع الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية.

المصدر: واس