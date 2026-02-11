الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا في الضفة الغربية بينهم سيدة ويصعّد الاقتحامات والاعتداءات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة يطا كلًا من: إبراهيم الهذالين، وحمزة ربعي اليتيم، وبراء بلال ربعي، ورائد إبراهيم محمد، وحذيفة إبراهيم الهريني، وشادي نعيم أعمر، وإياد خليل أعمر، وعيسى صلاح العمور، وأسامة الحمامدة. كما اعتقلت من بلدة إذنا غرب الخليل المواطن باسل ماجد طميزة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم خمسة مواطنين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية وبلدة سبسطية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في مخيم بلاطة شرقي المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد موسى مسيمي، وإبراهيم رياض، وفادي ولويل. كما اعتقلت المواطن مهند فارس فواز في منطقة الضاحية عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسر ماهر شريد عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: أحمد إبراهيم صوان، وجمال عبد محمد شختور (55 عامًا) من حارة الفواغرة وسط بيت لحم، وأنس عزمي الصلاحات (22 عامًا) من بيت تعمر، وأحمد أسامة صباح (18 عامًا) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من ضاحية شويكة شمال المدينة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عبد ربه بعد مداهمة منزله في حي الأقصى بالضاحية، كما استولت على مركبته.

وفي السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب فراس الجدعة أثناء مداهمة منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي زيتا وقفين، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني. كما اعتقلت الشاب عبد الله فتحي الرجا من بلدة قفين واحتجزته لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، فيما استولت على مركبته.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال تركوا منشورات تهديد وتحذير للمواطنين في البلدتين من أي محاولات للدخول إلى أراضي عام 1948 عبر جدار التوسع العنصري، ملوحين بإطلاق النار على من يحاول الاقتراب وتشديد العقوبات التي قد تصل إلى السجن وفرض غرامات مالية.

وفي الإطار ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، لا سيما في محيط المسجد القديم، دون أن يُبلغ عن اعتقالات، في وقت تمركزت فيه آلياتها في الحي الجنوبي للمدينة وسط إطلاق القنابل الصوتية، إضافة إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل مخيم طولكرم الذي يخضع لحصار مشدد لليوم الـ381 على التوالي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مواطنة من بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة مها عبد الرحمن أحمد عبد اللطيف الرفاعي بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، مضيفة أن قوات الاحتلال ألصقت منشورات تهديدية للمواطنين في البلدة في محاولة لبث الخوف وترهيبهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلًا من: مهدي وجيه الرمحي (55 عامًا)، وشقيقه وجدي (58 عامًا)، وسميح أحمد شتات (20 عامًا)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

المصدر: وكالة وفا