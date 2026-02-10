البزري عرض مع وفد “الجبهة الديمقراطية” التطورات الفلسطينية وقضايا اللاجئين

التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا قياديا من من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، ضم مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد وعضو المكتب السياسي عدنان أبو النايف وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وعضو قيادة لبنان فؤاد عثمان، بحضور كامل شريتح.

وأطلع الوفد البزري على الأوضاع الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وتناول اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتحديات التي يواجهونها على كافة الصعد السياسية والمعيشية، في ظل الإجراءات التقليصية المستمرة التي تتخذها إدارة الأونروا في العديد من البرامج والخدمات، وضرورة تفعيل التنسيق اللبناني الفلسطيني، وتنظيم العلاقات على أسس متينة وسليمة، ومعالجة كافة القضايا بالحوار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام