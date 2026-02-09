الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سلام يترأس اجتماعا في السرايا لمتابعة إجراءات التصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس

      يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  في السرايا الكبيرة اجتماعًا موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المطران كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 9-2-2026

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 9-2-2026

      طوني فرنجيه في عيد مار مارون: لبناء مؤسسات الدولة وبسط العدالة بين كلّ المكوّنات

      طوني فرنجيه في عيد مار مارون: لبناء مؤسسات الدولة وبسط العدالة بين كلّ المكوّنات

      باسيل: وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان الذي نحميه فقط باستنهاض دولة مدنية

      باسيل: وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان الذي نحميه فقط باستنهاض دولة مدنية