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    من طهران… مراسلنا حسن خليفة ينقل أجواء تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

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