النائب حسن عزالدين: شعبنا يدرك اللحظة المناسبة لكيفية الرد على غطرسة العدو

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين في بيان إنه “في سياق العدوان الصهيوني المستمر على لبنان بوتيرة تصاعدية، تفاجأ اللبنانيون بتطور الارهاب الصهيوني الخطير الذي أدى إلى اختطاف مسؤول الجماعة الإسلامية الاخ عطوي عطوي من منزله في حاصبيا إضافة إلى الاعتدائين اللذين حصلا على سيارة في بلدة يانوح والاعتداء على عيتا الشعب مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل”.

وأضاف ان ما حصل هي جرائم إرهابية موصوفة تهدف إلى ارعاب المدنيين والآمنين في قراهم لتهجيرهم ومنعهم من العودة إلى قراهم وبيوتهم وممتلكاتهم.

أمام هذه التطورات أكد النائب عزالدين على أهمية ووحدة الموقف اللبناني الذي يشجب هذا العمل الإجرامي وتوحيد الموقف الشعبي والرسمي الذي يتجلى بحضور الدولة والحكومة ومؤسساتها والوقوف إلى جانب شعبها.

كما طالب الحكومة باتخاذ موقف صارم شجاع وجريء في إدانة هذا العمل الإرهابي وملاحقة المعتدي في المحافل والمنظمات الدولية لمعاقبته على إجرامه ووضع حد لعدوانه التعسفي المتفلت من كل القيود.

وطالب عزالدين أيضاً الحكومة بتوظيف كل علاقاتها الدولية والعربية الحليفة والصديقة في الضغط على العدو لإخراجه من ارضنا التي يحتلها وتوظيف الدبلوماسية الفاعلة إلى جانب ما يملكه لبنان من قدرات وإمكانيات لردع العدو وحماية السيادة والاستقلال.

وأكد أن شعبنا يحتفظ بحقه في الدفاع عن سيادته وأمن وطنه وحماية سلمه الأهلي وهو الذي يمارس استراتيجية الصمود والصبر والثبات ويدرك اللحظة المناسبة لكيفية الرد على غطرسة العدو.

المصدر: العلاقات الاعلامية