    لبنان

    افتتاح مركز لبنان الطبي – الحدت برعاية الأمين العام لحزب الله

      برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، افتُتح بعد ظهر اليوم الإثنين مركز لبنان الطبي – الحدت، وذلك في احتفال حضره عدد من الشخصيات السياسية والدينية، إلى جانب فعاليات صحية واجتماعية.

      ويأتي افتتاح المركز في إطار تعزيز القطاع الصحي وتوسيع الخدمات الطبية المقدَّمة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، حيث يضم المركز تجهيزات حديثة وكوادر طبية متخصصة، تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وبمستوى متقدم.

      وافتٌتح الحفل بكلمة لـ حسن عليق المدير العام للمركز .

      وتم عرض تقرير حول المركز:

      وتخلل الافتتاح كلمة لوزير الصحة ركان ناصر الدين:

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | طرابلس تشيع ضحايا كارثة انهيار المبنى وسط غضب شعبي عارم

      تقرير مصور | قوة صهيونية تختطف مسؤول الجماعة الإسلامية في حاصبيا ومرجعيون

      تقرير مصور | ارتقاء ثلاثة شهداء في مجزرة للعدو في يانوح

