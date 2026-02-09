الإثنين   
    لبنان

    الشيخ الخطيب عزى أهالي ضحايا طرابلس وأسف للتراخي الرسمي في معالجة المباني المتصدعة


      اعرب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب عن “بالغ الحزن والاسى حيال المأساة التي شهدتها مدينة طرابلس، جراء انهيار المبنى في باب التبانة وراح نتيجتها هذا العدد من الضحايا والمصابين”. وأسف حيال “التراخي الرسمي في معالجة مشكلة المباني المتصدعة في طرابلس، خاصة وان مأساة الامس ليست الأولى”، وأمل ان “تسارع الحكومة الى معالجة هذه المشكلة التي تهدد مئات العائلات”.

      وقال: “طرابلس بأهلها الطيبين الذين امضيت بينهم ردحا من الزمن، تستحق من الدولة ومن القادرين فيها كل الاهتمام خاصة وأن معالجة هذه القضية الوطنية لا تتطلب الكثير”.

      ووجه “خالص العزاء لأهالي الضحايا البريئة ولطرابلس واللبنانيين جميعا، ضارعا الى المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يكلل المصابين بالشفاء العاجل”.

      وكان الخطيب استقبل اليوم مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “أمل” علي حايك الذي وجه اليه الدعوة الى المشاركة في تكريم السفير الايراني مجتبى أماني الاربعاء المقبل. كما استقبل الكاتب الصحافي غسان جواد، وكانت جولة أفق في التطورات.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

