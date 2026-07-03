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    حركة امل: لبنان يجب ان يبقى بحدوده المعترف بها دوليا ومن دون “مناطق تجريبية” وطنا نهائيا لجميع ابنائه

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