واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لأوكرانيا بـ185 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات وقطع غيار عسكرية بقيمة 185 مليون دولار إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الصفقة المحتملة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة البيع المحتملة لقطع غيار من الفئة التاسعة ومعدات ذات صلة لأوكرانيا.

وأوضح أن التكلفة التقديرية لصفقة البيع تبلغ 185 مليون دولار.

وأضاف أن “أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتها المحلية، من أجل الحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة”.

ولفت البيان إلى أن قطع الغيار والمعدات هذه ستُحسِّن قدرات أوكرانيا اللوجستية وتعزز وضعها في ميدان القتال.

ومنذ 24 شباط / فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

المصدر: وكالة الاناضول