    مصرع 15 شخصًا بانقلاب حافلة في شمال شرق أفغانستان

      قتل 15 شخصًا على الأقل السبت، إثر انقلاب حافلة صغيرة وسقوطها في وادٍ شمال شرق أفغانستان، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

      وأفاد متحدث باسم شرطة ولاية بدخشان بأن الحافلة “انحرفت عن مسارها وسقطت في وادٍ” أثناء سيرها على طريق متجه إلى عاصمة الولاية فيض آباد، مرجعًا الحادث إلى “سوء حالة الطرق”.

      وأشار إلى أن الضحايا شملوا ستة أطفال وخمس نساء وأربعة رجال.

      وتعد الحوادث المرورية شائعة في أفغانستان، غالبًا بسبب سوء الطرق، والقيادة المتهورة، وغياب الضوابط اللازمة.

      وفي أغسطس/آب الماضي، لقي 78 شخصًا غالبيتهم من المهاجرين العائدين من إيران مصرعهم إثر اصطدام حافلة بشاحنة ودراجة نارية، في واحد من أخطر الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

      المصدر: أ.ف.ب.

