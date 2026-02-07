رئيس الوزراء الهندي يشيد بالاتفاق التجاري مع واشنطن لتعزيز النمو العالمي والعلاقات الثنائية

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيعزز النمو العالمي ويعمّق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية “المتبادلة” على المنتجات الهندية من 25% إلى 18%، ويلزم الهند بشراء كميات كبيرة من الطاقة والسلع الصناعية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن الاتفاق الثلاثاء، موضحًا أن مودي تعهّد بوقف شراء النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويأتي الاتفاق ليخفف من حدة التوترات التي استمرت لأشهر بشأن مشتريات الهند من النفط، والتي ترى واشنطن أنها تموّل الحرب، كما يعيد إحياء العلاقات الوثيقة بين ترامب ومودي، الذي وصفه سابقًا بأنه “أحد أعز أصدقائي”.

وقال مودي على منصة “إكس” السبت: “نبأ رائع للهند والولايات المتحدة!”، مشيدًا بـ”التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي” بتعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أن الاتفاق يعكس “العمق المتنامي والثقة والديناميكية” في الشراكة بين البلدين.

وجاءت تصريحات مودي بعد ساعات من إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا بإلغاء رسوم إضافية بنسبة 25% فُرضت على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تنفيذ الاتفاق التجاري المعلن هذا الأسبوع.

ولم يشر مودي، الذي واجه انتقادات داخلية بشأن فتح أسواق المنتجات الزراعية الهندية أمام الولايات المتحدة وشروط استيراد النفط، إلى النفط الروسي في بيانه، مؤكّدًا أن الاتفاق سيعزز “سلاسل توريد مرنة وموثوقة ويسهم في النمو العالمي”.

وأشار مودي إلى أن الاتفاق سيوفر فرصًا جديدة للمزارعين ورواد الأعمال والصيادين الهنود ضمن إطار مبادرة “إصنع في الهند”.

وفي بيان منفصل، قال وزير التجارة بيوش غويال إن الاتفاق “سيفتح سوقًا بقيمة 30 تريليون دولار أمام المصدرين الهنود”، مؤكدًا أن الاتفاق يحمي المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان الحساسة، بما في ذلك الذرة والقمح والأرز وفول الصويا والدواجن والحليب.

وتشمل بنود الاتفاق أيضًا إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الطائرات وقطع غيارها، وفقًا لبيان مشترك صادر عن البيت الأبيض الجمعة. وأضاف البيان أن الهند تعتزم شراء منتجات طاقة وطائرات وقطع غيار ومعادن ثمينة ومنتجات تكنولوجية وفحم حجري من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويمثل هذا التحول انخفاضًا ملحوظًا في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية، بعد أن كانت 50% في أواخر العام الماضي. ويُتوقع توقيع اتفاقية تجارية رسمية بين واشنطن ونيودلهي في آذار/مارس المقبل.

المصدر: أ.ف.ب.