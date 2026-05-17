الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 07:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    هولندا | الهند وهولندا توقّعان اتفاقية تاريخية لبناء مصنع متطور لأشباه الموصلات

      شهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الهولندي روب جيتن في لاهاي، توقيع اتفاقية استراتيجية بين عملاق التكنولوجيا الهولندي “إي إس إم إل” وشركة تاتا للإلكترونيات، للمساعدة في بناء وتوسيع أول مصنع تجاري متكامل للرقائق الإلكترونية في الهند.

      وتوفر “إي إس إم إل” بموجب الاتفاقية أنظمة التصوير الضوئي (الليثوغرافيا) المتقدمة لتشغيل مصنع “تاتا” لرقائق أشباه الموصلات قياس 300 ملم في ولاية غوجارات.

      وتبلغ قيمة مشروع المصنع نحو 11 مليار دولار، وسيتخصص في إنتاج رقائق متطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، والأجهزة الذكية.

      ويهدف التعاون إلى تعزيز مرونة سلاسل إمداد الرقائق عالمياً، وتدريب الكفاءات الهندية، وتأسيس مركز بحث وتطوير مشترك داخل الهند.

      وتمنح هذه الشراكة نيودلهي وصولاً مباشراً لتقنيات “إي إس إم إل” الاحتكارية، مما يمثل قفزة نوعية لـ “المهمة الهندية لأشباه الموصلات” ويضع البلاد بقوة على خارطة الإنتاج التكنولوجي العالمي.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      الهند تستعيد ذهبها من الخارج ومودي يفعل خطة طوارئ كورونا بسبب حصار هرمز

      الهند تستعيد ذهبها من الخارج ومودي يفعل خطة طوارئ كورونا بسبب حصار هرمز

      السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها

      السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى هولندا بعد إجلاء جميع ركابها

      الهند: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع مودي للدعوة إلى العمل من المنزل وتقليل السفر

      الهند: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع مودي للدعوة إلى العمل من المنزل وتقليل السفر