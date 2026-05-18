الهند والسويد تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية





أعلنت السويد والهند إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة حجم تجارتهما واستثماراتهما على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما استقبل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون نظيره الهندي ناريندرا مودي.

وأوضح كريسترسون في مؤتمر صحافي إلى جانب مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتفاقية الجديدة تأتي على خلفية اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الهند والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير.

وقال “لدينا طموح مشترك لمضاعفة حجم تجارتنا واستثماراتنا الثنائية خلال خمس سنوات بالسرعة الحالية”، معربا عن اعتقاده أن “هذا قد يصبح حقيقة في وقت أقرب بكثير”.

ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين حاليا 7,75 مليار دولار.

وقال مودي “في إطار هذه الشراكة، سنمضي قدما في ركائز أساسية مثل التحول إلى الطاقة النظيفة والدفاع والتكنولوجيات الناشئة”.

كما يرغب البلدان في تطوير علاقاتهما في مجالات الأمن والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.

وقال كريسترسون، إن وكالتي الفضاء في البلدين وقعتا مذكرة تفاهم للعمل معا على أداة ستكون جزءا من مهمة دراسة كوكب الزهرة.

من جهتها، قالت فون دير لايين إنه من المقرر توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والهند بحلول نهاية العام، في حدث سيشكل نقلة نوعية للتكتل وللشركات الأوروبية.

أضافت “لكن التجارة ليست سوى نصف المعادلة”، مؤكدة أن “خطوتنا التالية يجب أن تكون التوصل إلى اتفاقية استثمار”.

وتابعت “هذه هي الحلقة المفقودة في أحجية إعادة تعزيز تعاوننا الاقتصادي، وخاصة في عالم يتم فيه إعادة تشكيل سلاسل التوريد ويشكل الأمن الاقتصادي تحديا لنا أكثر من أي وقت مضى”.

وأوضحت فون دير لايين أن “تعميق علاقاتنا الاستثمارية سيساعدنا على تقليل المخاطر والتنويع”.

ويتابع مودي جولته الأوروبية بزيارة إلى النروج يومي الاثنين والثلاثاء تتضمن قمة مع دول الشمال الأوروبي، قبل أن يختتمها في إيطاليا حيث يلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

