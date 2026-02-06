الجمعة   
    الشيخ الرفاعي: لبنان لن تكون هويته إلا مقاومة

      أكد الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، أن “لبنان الذي نريده، هو أن يكون دولة تنعم بمبادئ الوطنية الثلاثة الحرية والسيادة والاستقلال، لا الإنبطاح والانكسار للإرادة الصهيو-أميركية”، وقال: “إن لبنان الذي نريد هو الذي يمثل إرادة شعبه، وإرادتنا في لبنان مقاومة”.

      واعتبر أن “سلاح المقاومة وشرعيته مطلب شعبي وطني، طالما أن هناك عدوا يتربص بنا ويهدّد أمننا”، لافتا إلى أن “قيادة المقاومة مؤتمنة على هويتنا الوطنية اللبنانية لأن لبنان لن تكون هويته، إلا مقاومة”.

      ولفت الشيخ الرفاعي إلى أنه “شارك، ضمن وفد تجمع العلماء المسلمين في لبنان، الذي تقدمه الشيخ حسين غبريس، في التجمع الجماهيري الكبير بعنوان: كل الوطن مقاومة، وذلك تنديدا بالعدوان الصهيوني على لبنان والاحتلال المستمر لأرضه ومنع إعادة الإعمار أمام الصمت الحكومي والدولي وتضامنا مع الأسرى والمبعدين عن بلداتهم وقراهم وبدعوة من الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والمنظمات الشبابية والطالبية والنقابات والإتحادات العمالية والجمعيات الأهلية والناشطين على مساحة الوطن”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

