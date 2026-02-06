الجمعة   
    لبنان

    الوزير الحجار استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله

      استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

      وخلال اللقاء، اطّلع الوزير الحجار على التحضيرات التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتحديد حاجاتها، عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، المقرر في الخامس من آذار المقبل في باريس.

      وأكد الوزير الحجار الدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الجيش اللبناني، في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على ضرورة تعزيز جهوزيتها وقدراتها بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

      المصدر: وزارة الداخلية

