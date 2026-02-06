الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 11:57
    عربي وإقليمي

    مسؤول برلماني إيراني: إيران تفاوض واشنطن من موقع قوة وبالتمسك بالحقوق والخطوط الحمراء

      قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي “إبراهيم عزيزي” إن “فريق التفاوض الإيراني يشارك في محادثات مسقط مع الولايات المتحدة بالاعتماد على عناصر القوة الوطنية والاقتدار الميداني والدعم الشعبي، ومن موقع فعال وقوي”.

      وأكد عزيزي أن “التجربة التاريخية مع واشنطن، المليئة بخرق الوعود والانتهاكات، تشكّل رصيدًا استراتيجيًا في صنع القرار الإيراني”، مشددًا على “ضرورة حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني ضمن الخطوط الحمراء للنظام”.

      وأشار إلى أن مجلس الشورى، ولا سيما لجنة الأمن القومي، سيواكب المفاوضات رقابيًا وبشكل مستمر، دفاعًا عن المصالح الوطنية والأمن الاستراتيجي.

      المصدر: وكالة إرنا

