الصين تؤكد دعم إيران في حماية السيادة وترفض الضغوط والبلطجة الأحادية

جدّدت الصين تأكيد دعمها لإيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، مشددة على رفضها أي شكل من أشكال البلطجة الأحادية أو الضغوط العسكرية في العلاقات الدولية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو مع نظيره الإيراني كاظم غريب آبادي في العاصمة بكين، حيث عرض ديو موقف بلاده من التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

ونقلت شبكة «سي سي تي في» الصينية عن ديو قوله إن بكين تتابع الأوضاع في إيران عن كثب، وتدعم حقها في صون أمنها وسيادتها وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مؤكداً رفض الصين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف، بما فيها إيران، دعماً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وعلى رأسها مبدأ المساواة في السيادة، وحماية العدالة والإنصاف على الصعيد الدولي.

من جانبه، أطلع غريب آبادي المسؤول الصيني على تطورات الوضع الداخلي في إيران، إضافة إلى مستجدات الملف النووي، مؤكداً التزام طهران بحل القضية عبر المسار الدبلوماسي، واستعدادها لمواصلة المفاوضات على أسس عادلة ومنصفة.

وشدد المسؤول الإيراني على رفض بلاده للضغوط الخارجية، معرباً عن تقدير إيران لدور الصين في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومرحباً بأن تضطلع بكين بدور أكبر في هذا الإطار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الصين وإيران في مختلف المجالات.

ويُذكر أن كاظم غريب آبادي يزور بكين بصفته ممثلاً خاصاً للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث من المقرر أن ينقل رسالة من بزشكيان إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، إضافة إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الصينيين، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا» الإيرانية.

المصدر: وكالة إرنا