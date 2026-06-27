مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة صغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين

أسفر اصطدام طائرة رياضية خفيفة بأطول ناطحة سحاب في العاصمة الصينية بكين، الجمعة، عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصًا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، السبت، من دون تحديد سبب هذا الحادث النادر للغاية.

وأفادت السلطات في منطقة تشاويانغ في بكين، عبر منصة “ويتشات”، بأن “في 26 حزيران/يونيو عند الساعة 17:55، اصطدمت طائرة رياضية خفيفة ذات محرك واحد ومقعدين بمبنى شاهق الارتفاع أثناء تحليقها”.

وأضافت أن الحادث أسفر عن “مقتل الطيار، الذي كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، وإصابة 13 شخصًا في موقع الحادث”.

وكان شاهد عيان قد أفاد، الجمعة، برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين، فيما شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس فجوة في إحدى جهات المبنى.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها الشاهد من مبنى قريب عربات إطفاء وهي ترش المياه على ألسنة اللهب المشتعلة على الأرض أمام برج “سيتيك”، البالغ ارتفاعه 528 مترًا، بينما كان حطام يشبه جزءًا من طائرة صغيرة ملقى على الأرض بجوار المبنى.

ويتألف برج “سيتيك” من 108 طبقات فوق الأرض وسبع طبقات تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف.

وتفرض الصين قيودًا صارمة على مجالها الجوي، ولا سيما فوق المناطق الحضرية في العاصمة بكين.

المصدر: أ.ف.ب.