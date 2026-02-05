نيويورك تايمز: علاقة إبستين بأفراد العائلات المالكة حول العالم تعززت رغم فضائحه

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، إن مراسلات جيفري إبستين، التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، تفيد أنه قام بتعزيز علاقاته مع أفراد العائلات المالكة ومستشاريهم، حول العالم، حتى بعد إدانته بجرائم جنسية وافتضاح أفعاله.

ووصفت دوقة بريطانية سابقة جيفري إبستين بأنه “الأخ ‏الذي لطالما تمنيته”، وكتبت ملكة النرويج المستقبلية “أفتقد ‏صديقي المجنون” بعد أن أصبحت جرائمه المتعلقة بالاتجار ‏بالبشر معروفة على نطاق واسع. وتبادل مستشار في الديوان ‏الملكي السعودي رسائل فظة مع إبستين بحسب الصحيفة.‏

المصدر: نيويورك تايمز