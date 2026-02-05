الخميس   
    لقاءات للرئيس نبيه بري لمتابعة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية

    استقبل رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري في مقرِ الرئاسةِ الثانية في عين التين نائبَ رئيسِ المجلسِ الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث جرى عرضٌ لتطوراتِ الأوضاعِ العامةِ والمستجداتِ السياسيةِ والميدانية .


    كما تابعَ الرئيس بري المستجداتِ وشؤوناً وطنيةً وإنمائيةً خلالَ استقبالِه مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي كما استقبلَ رئيسُ المجلسِ امينَ سرِ كتلةِ “اللقاء الديمقراطي” النيابيةِ النائبَ هادي ابو الحسن وعرضَ معه الاوضاعَ العامةَ وآخرَ المستجداتِ السياسيةِ وشؤوناً تشريعية.

    المصدر: موقع المنار

