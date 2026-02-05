أردوغان: لا نريد حرباً جديدة في المنطقة

شّدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أنّ أنقرة لا تريد حرباً جديدة في المنطقة، وذلك تعليقاً على التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين، على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا عقب اختتام زيارته إلى مصر أمس: «لا نريد حرباً جديدة في منطقتنا، وأصرح دائما وبوضوح بهذا الخصوص».

وشدّد على أهمية إجراء واشنطن وطهران مفاوضات لخفض التوتر، آملاً حلّ المشكلات من خلال الحوار وألا يندلع صراع جديد في المنطقة.

وبشأن غزة، قال أردوغان: «نريد لإخواننا الفلسطينيين في غزة أن ينعموا بمستقبل كريم وسلام دائم يستحقونه، وندعم إرساء السلام على الأرض لا على الورق».

وأكد أنّ تركيا ستؤدي دوراً فعالاً في ضمان تنفيذ خطة السلام بغزة وإعادة إرساء السلام والاستقرار في القطاع.

وأشار إلى أنّ هجمات إسرائيل المتواصلة وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار بغزة أمر غير مقبول، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لإلزامها بالاتفاق كاملا.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن أنقرة بصدد إبرام اتفاقات مهمة للتعاون مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف: «تلقينا العديد من التعليقات المشيدة بالمقاتلة التركية “قآن” ويجري الحديث عن استثمار مشترك مع السعودية بهذا الشأن».

المصدر: الأناضول