    عراقجي ونظيره التركي یؤکدان استمرار التعاون الإقليمي

      أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظیره التركي “هاكان فيدان” على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين دول الجوار والدول الإقليمية، من أجل تأمین المصالح المشتركة.

      وتحدث عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية التركي مساء أمس الثلاثاء حول آخر التطورات الإقليمية.

      و أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها تركيا في سبيل خفض التوتر والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

      وأشاد وزيرا خارجية إيران وتركيا بالاهتمام الجماعي الذي تبديه دول المنطقة بأمنها واستقرارها، مؤكدَين ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق القريب بين دول الجوار والدول الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة.

      المصدر: ارنا

