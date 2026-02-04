ترامب ونظيره الكولومبي يطويان صفحة التوتر بلقاء “ودي” في البيت الأبيض

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً مع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض، وصفه الطرفان بالودي، في تحول لافت بعد أسابيع من توتر حاد شمل اتهامات أميركية لكولومبيا بتهريب المخدرات وتهديدات باستخدام القوة.

وقال ترامب للصحافيين إن الاجتماع كان “جيداً جداً”، مشيراً إلى أن “علاقته ببيترو لم تكن وثيقة سابقاً، لكنه لم يشعر بالإساءة من انتقاداته السابقة لأنه لم يكن قد التقى به من قبل، واصفاً الرئيس الكولومبي بالممتاز”.

من جهته، أكد بيترو في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن “الجانبين خرجا برؤية إيجابية ومتفائلة”، مشدداً على أن “الحرية” كانت القاسم المشترك الذي انطلق منه الحوار، وكشف أنه وجّه دعوة لترامب لزيارة كولومبيا، وتحديداً مدينة قرطاجنة.

وأوضح بيترو أن “اللقاء تناول ملفات التعاون في مكافحة المخدرات، والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى بحث سبل إعادة تنشيط فنزويلا، ولا سيما عبر مشاريع في قطاع الطاقة، فيما أشار إلى أن معالجة تجارة المخدرات تتطلب توفير بدائل معيشية مشروعة للسكان في المناطق الفقيرة”.

المصدر: روسيا اليوم