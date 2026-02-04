القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يثمن جهود الأجهزة الاستخباراتية في الدفاع عن ايران

بعث القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور، رسالة تهنئة إلى وزير الأمن الإيراني، الشيخ إسماعيل خطيب، بمناسبة ذكرى مولد الإمام المنتظر (عج)، التي تتزامن مع اليوم الوطني للقوات المنتسبة إلى وزارة الأمن وقوى الاستخبارات.

وشدد في الرسالة على أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الاستخباراتية من خلال حضورها في الخطوط الأمامية، لحماية أمن البلاد والحفاظ على أمن المواطنين والدفاع عن استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقرارها واقتدارها.

وأكد اللواء باكبور في رسالته أن هذه الذكرى تجسد معاني الأمل والسعي لنيل العدالة وتجديد العهد مع قيم الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن أمن وسلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة وتعدد تهديدات الأعداء، يرتكزان على حكمة وجهود وصبر العناصر الأمنية والاستخباراتية في البلاد.

وأوضح أن منتسبي وزارة الأمن والأجهزة الاستخباراتية يضطلعون بدور حاسم من خلال حضورهم الدائم في الخطوط الأمامية للساحات الأمنية والمعلوماتية، حيث يدافعون عن استقلال البلاد واستقرارها بعيدًا عن الأضواء وعلى مدار الساعة.

ولفت اللواء باكبور إلى أن ما يميز هذه الجهود هو التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية، ودمج الخبرة المهنية مع الالتزام بالقيم الثورية والولاء والروح الجهادية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة العامة، وإحباط التهديدات والمؤامرات.

وختم رسالته بالتأكيد على أن هذه الجهود الخفية للقوات الأمنية والاستخباراتية تنعكس بوضوح في تعزيز الاستقرار الوطني وضمان سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

