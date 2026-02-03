الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 13:32
    الرئيس الصيني يدعو إلى “عالم عادل متعدد الأقطاب” خلال زيارة رئيس أوروجواي

      دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس أوروجواي ياماندو أورسي، إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل “عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم”.

      وجرى خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الصين وأوروجواي في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية وتجارة اللحوم، بالإضافة إلى إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

      وأكد شي أن الصين تدعم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرًا إلى أن التعاون مع أوروجواي يساهم في “تهدئة الأوضاع الدولية” وتعزيز عولمة اقتصادية شاملة ومستفيدة للجميع.

      من جانبه، وصف أورسي الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والصين بأنها تمر “بأفضل فتراتها”، داعيًا إلى العمل على رفع مستوى التعاون بين الدولتين إلى آفاق جديدة.

      وتعد زيارة أورسي إلى بكين الأولى لرئيس من أمريكا الجنوبية منذ اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في يناير الماضي، وجاءت في سياق سلسلة من الزيارات التي قام بها قادة دول غربية إلى الصين خلال هذا العام.

      المصدر: رويترز

      وانغ يي يجري حواراً استراتيجياً مع سيرغي شويغو في بكين

      الصين وروسيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية خلال استقبال وانغ يي لشويغو في بكين

      ترامب يهدد كندا بردّ قوي إذا مضت في اتفاق تجاري مع الصين

