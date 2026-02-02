“جبهة العمل” عزّت بوفاة والد السيد نصر الله

عزّت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان لها الاثنين، قيادة حزب الله والأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعائلة سيد المقاومة وشهيد محورها الأسمى بوفاة عبد الكريم نصر الله، والد الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأشارت الجبهة إلى أن “العين لتدمع والقلب ليفجع”، وقالت: “إننا على فراقك يا حاج عبد الكريم نصر الله محزونون”. وأضافت: “حين يرحل الكبار، ومن كان لهم أثر كبير في مشروع الوحدة الإسلامية وفي نهج المقاومة كخيار استراتيجي، وفي توحيد الصف الإسلامي وجمع كلمة المسلمين، وفي الاعتصام بحبل الله، حين يرحلون تبقى ذكراهم خالدة من خلال أفعالهم المستمرة بعد رحيلهم، وهكذا كان والد الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، الحاج عبد الكريم نصر الله رحمه الله”.

وتابعت الجبهة: “لقد اشتاق الوالد إلى ولده فلحق به سريعًا من دون تأخير، فعزاؤنا أن الحاج عبد الكريم لم يألُ جهدًا في التمسك والتشبث بخط ونهج وخيار من صنع للأمة تاريخًا ذهبيًا نقيًا خالصًا من الصدق والصفاء والوفاء، بإسناده ونصرته لفلسطين الحبيبة وأهلها المظلومين، ومضى شهيدًا أسمى شامخًا في سبيل تلك القضية العادلة المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام