الرئيس عون ووزير الداخلية يوقعان مرسوما لتحديد مواعيد الانتخابات النيابية

وقّع رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون ووزيرُ الداخلية والبلديات أحمد الحجار المرسومَ رقم 2438 الذي يدعو الهيئاتِ الناخبةَ في جميعِ الدوائرِ اللبنانيةِ لانتخابِ مجلسِ النواب, وحددَ المرسومُ موعدَ إقتراعِ اللبنانيينَ المقيمينَ يومَ الأحدِ في العاشرِ من أيارَ المقبل.

أما اللبنانيون المغتربون في الولاياتِ المتحدة الاميركية والدولِ الأوروبية والأفريقية فحُدِّدَ موعدُ اقتراعِهم يومَ الأحدِ في الثالثِ من أيار. اما المقترعون في ايرانَ والدولِ العربية فيقترعون يومَ الجمعةِ في الاولِ من ايار.

المصدر: موقع المنار