الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية ويوقع مذكرات مشتركة

استهل رئيسُ الجمهورية اللبنانية جوزاف عون زيارتَه الرسميةَ الي اسبانيا بلقاءِ رئيسِ حكومتِها بيدرو سانشيز.

ونوهَ الرئيسُ عون بالدورِ الاسبانيِ الداعمِ للبنان في المنتدياتِ الدوليةِ والاوروبية مشيراً الى اهميةِ مشاركةِ مدريد في مؤتمرِ دعمِ الجيش اللبناني المقررِ عقدُه في باريس في الخامسِ من آذارَ المقبل.

بدوره رئيسُ الحكومة الاسبانية اكد عزمَ بلادِه على تعزيزِ التعاونِ مع لبنان في مختلفِ المجالات وتطلعَ بلادِه الى رؤيةِ لبنانَ مستقرا . وبعدَ اللقاءِ بين الجانبينِ جرى توقيعُ ثلاثِ مذكراتِ تفاهمٍ مشتركةٍ في مجالاتِ التربية والثقافة والتعاون الزراعي.

المصدر: موقع المنار