الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 14:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    «اليونيفيل»: نشاط جوي إسرائيلي أجبرنا على إلغاء أنشطتنا

      أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن جيش العدو الإسرائيلي أبلغها صباح أمس الأحد بنيته تنفيذ نشاط جوي يتضمن إسقاط مادة كيميائية زعم أنها «غير سامة» فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق، ما أجبر قوات حفظ السلام على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة والبقاء تحت الغطاء.

      وأضافت «اليونيفيل»، في بيان اليوم، أن قواتها لم تتمكن من تنفيذ عملياتها الاعتيادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم تستأنف نشاطها الطبيعي إلا بعد أكثر من تسع ساعات، وأشارت إلى أنها ساعدت الجيش اللبناني في جمع عينات لفحصها ناحية السموم.

      وأكدت «اليونيفيل» أن هذا النشاط «غير مقبول» ويشكّل انتهاكاً للقرار الدولي 1701، محذّرة من أنه عرّض صحة قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر، وأثار مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على الأراضي الزراعية وسبل عيش السكان على المدى الطويل.

      وشددت على أن هذه ليست المرة الأولى التي يُسقط فيها الجيش الإسرائيلي مواد كيميائية مجهولة فوق لبنان، مجددة دعوتها إلى وقف هذه الأنشطة فوراً والتعاون مع قوات حفظ السلام دعماً للاستقرار.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      اليونيفيل: آلاف الانتهاكات للقرار 1701 منذ وقف إطلاق النار

      اليونيفيل: آلاف الانتهاكات للقرار 1701 منذ وقف إطلاق النار

      “اليونيفيل” طالبت الجيش الاسرائيلي بوقف اطلاق النار بعد تعرض أحد مواقعها قرب كفرشوبا لنيران دبابة ميركافا

      “اليونيفيل” طالبت الجيش الاسرائيلي بوقف اطلاق النار بعد تعرض أحد مواقعها قرب كفرشوبا لنيران دبابة ميركافا

      اليونيفيل: نُذكّر الجيش الإسرائيلي بضرورة وقف أي أعمال قد تُعرّض قواتنا للخطر

      اليونيفيل: نُذكّر الجيش الإسرائيلي بضرورة وقف أي أعمال قد تُعرّض قواتنا للخطر