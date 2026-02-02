«اليونيفيل»: نشاط جوي إسرائيلي أجبرنا على إلغاء أنشطتنا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن جيش العدو الإسرائيلي أبلغها صباح أمس الأحد بنيته تنفيذ نشاط جوي يتضمن إسقاط مادة كيميائية زعم أنها «غير سامة» فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق، ما أجبر قوات حفظ السلام على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة والبقاء تحت الغطاء.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان اليوم، أن قواتها لم تتمكن من تنفيذ عملياتها الاعتيادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم تستأنف نشاطها الطبيعي إلا بعد أكثر من تسع ساعات، وأشارت إلى أنها ساعدت الجيش اللبناني في جمع عينات لفحصها ناحية السموم.

وأكدت «اليونيفيل» أن هذا النشاط «غير مقبول» ويشكّل انتهاكاً للقرار الدولي 1701، محذّرة من أنه عرّض صحة قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر، وأثار مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على الأراضي الزراعية وسبل عيش السكان على المدى الطويل.

وشددت على أن هذه ليست المرة الأولى التي يُسقط فيها الجيش الإسرائيلي مواد كيميائية مجهولة فوق لبنان، مجددة دعوتها إلى وقف هذه الأنشطة فوراً والتعاون مع قوات حفظ السلام دعماً للاستقرار.

المصدر: موقع المنار