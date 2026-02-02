ألمانيا تعتقل خمسة أشخاص بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية

أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين عن اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، عبر تصدير بضائع إلى ما لا يقل عن 24 شركة دفاع روسية مدرجة على القائمة المحظورة.

وذكر المكتب في بيان أن المشتبه بهم، من جنسيات ألمانية وأوكرانية وروسية، متهمون باستخدام شركة مقرها لوبيك وعدة شركات وهمية لتسليم نحو 16 ألف شحنة إلى روسيا بقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو (36 مليون دولار) منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تشتبه في تورط أجهزة حكومية روسية في إدارة شبكة المشتريات هذه.

المصدر: رويترز