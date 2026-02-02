الإثنين   
   02 02 2026   
   13 شعبان 1447   
   بيروت 14:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ألمانيا تعتقل خمسة أشخاص بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية

      أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين عن اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، عبر تصدير بضائع إلى ما لا يقل عن 24 شركة دفاع روسية مدرجة على القائمة المحظورة.

      وذكر المكتب في بيان أن المشتبه بهم، من جنسيات ألمانية وأوكرانية وروسية، متهمون باستخدام شركة مقرها لوبيك وعدة شركات وهمية لتسليم نحو 16 ألف شحنة إلى روسيا بقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو (36 مليون دولار) منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

      وأشار البيان إلى أن التحقيقات تشتبه في تورط أجهزة حكومية روسية في إدارة شبكة المشتريات هذه.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا

      مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا

      وانغ يي يجري حواراً استراتيجياً مع سيرغي شويغو في بكين

      وانغ يي يجري حواراً استراتيجياً مع سيرغي شويغو في بكين

      الحزب الحاكم في اليابان يخفف لهجته تجاه روسيا وأوكرانيا في برنامجه الانتخابي

      الحزب الحاكم في اليابان يخفف لهجته تجاه روسيا وأوكرانيا في برنامجه الانتخابي