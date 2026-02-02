النائب علي فياض: الثوابت الوطنية خطٌّ أحمر ولن نرضخ لشروط العدو

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدتي تول وربّ ثلاثين الشهيد السعيد أحمد حسن فقيه، في مراسم أُقيمت في بلدة تول – قضاء النبطية، بمشاركة شخصيات وفعاليات، وعوائل الشهداء، وعلماء دين، وحشد من الأهالي.

وألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض كلمة باسم حزب الله، قال فيها إن الشهيد أحمد فقيه “يمضي شهيداً ليلتحق بالقافلة المباركة من الشهداء، قادةً ومقاتلين ومدنيين”.

وأضاف: “يظنّ هذا العدو وحلفاؤه أن الإمعان في الأعمال العدائية ضد شعبنا، قتلاً وتدميراً وتهجيراً، سيدفع هذا الشعب إلى الرضوخ والتراجع والتسليم بشروط العدو التي لا تقف عند حدود، بل تريد استسلاماً وهيمنة واستباحة للسيادة والأمن”.

وتابع فياض: “نقولها بالفم الملآن إن شعبنا لن يتراجع، ولن يرضخ، ولن يستسلم، ولن يتنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه، وهو يتمسّك بثوابته الوطنية، ويدعو الدولة إلى التمسّك بهذه الثوابت، وهي: الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، وعودة الأسرى، وإيقاف الأعمال العدائية، وعودة سكان القرى الحدودية غير المشروطة إلى قراهم وبيوتهم وحقولهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار”.

وأشار إلى أن حزب الله “يدعو السلطة إلى الخروج من حالة الارتباك والتردد والتنازلات المجانية، التي لم يلاقها العدو الإسرائيلي بأي خطوة إيجابية ولو شكلية، بل على العكس اندفع نحو تصعيد غاراته الجوية وتكثيفها، مع التركيز على الأهداف المدنية”.

وأضاف: “بمجرد أن تحدثت السلطة عن مرحلة ثانية تتصل بشمالي النهر، استند العدو إلى ذلك لتكريس ثباته في جنوب النهر، واتّخذ من موقف السلطة ذريعة لغاراته شمالي نهر الليطاني”.

وأكد فياض أن “الإسرائيلي والراعي الأميركي حوّلا لجنة الميكانيزم إلى مهزلة حقيقية تفتقد أي مصداقية، يوقفانها ساعة يشاءان ويحركانها ساعة يشاءان، ويفرضان توسيع دورها ثم يعودان عن ذلك، في وقت يتحدثان فيه عن انتهاء القرار الدولي 1701، وأن إعلان وقف إطلاق النار بمندرجاته لم يعد قائماً”.

واعتبر أن “ما يؤذينا ويؤذي اللبنانيين جميعاً هو تحوّل السلطة اللبنانية إلى ألعوبة بيد هؤلاء، والمطلوب إنقاذ الموقف الوطني بشيء من الكرامة الوطنية، والثبات، والثقة بالذات، والرشد في إدارة الموقف التفاوضي اللبناني”.

وختم فياض قائلاً: “على السلطة أن تقول بوضوح كلمة لا تراجع عنها: لقد التزم لبنان ونفّذ ما هو مطلوب منه، وعلى العدو أن يلتزم بما يلزمه به وقف إطلاق النار، وهو لم ينفّذ شيئاً منه حتى اللحظة. وندعو السلطة إلى عدم التراجع قيد أنملة عن هذا الموقف، لأنه يشقّ الطريق أمام استعادة حقوق اللبنانيين”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله