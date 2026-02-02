وانغ يي يجري حواراً استراتيجياً مع سيرغي شويغو في بكين

عقد وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، يوم الاحد في بكين حوارًا استراتيجيًا مع سيرغي شويغو، سكرتير مجلس الأمن الفيدرالي الروسي، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب وانغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية، عن ترحيبه بزيارة شويغو إلى الصين. وأشار إلى أن العالم يشهد تغيّرات واضطرابات متزايدة تؤثر بشكل كبير على النظام الدولي ما بعد الحرب والأعراف الحاكمة للعلاقات الدولية. كما حذر من خطر حقيقي بعودة “قانون الغاب” في العلاقات الدولية.

وأكد وانغ أن الصين وروسيا، كدولتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تتحملان مسؤولية الحفاظ على التعددية الحقيقية وحماية النظام الدولي، مع التركيز على دور الأمم المتحدة. وأضاف أن البلدين يعملان من أجل عالم متعدد الأقطاب يعزز العولمة الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.

ودعا وانغ إلى الحفاظ على تواصل وثيق بين الصين وروسيا بشأن القضايا الثنائية المهمة وتعميق التنسيق الاستراتيجي بينهما، مؤكدًا استعداد الصين للعمل مع روسيا لتحقيق التوافق بين الرئيسين وتوسيع آفاق العلاقات في العام الجديد.

من جانبه، أشار شويغو إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين روسيا والصين، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ترتكز على الاحترام المتبادل والثقة والمنفعة المشتركة. وأوضح أن العالم شهد تطورات معقدة في بداية العام، مع تصاعد التوترات الأمنية، مشيرًا إلى أن روسيا تدعم مبدأ “صين واحدة” وتعارض محاولات القوى المعادية لتقويض الاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأكد شويغو استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع الصين ودعم التنسيق في الآليات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة البريكس. ودعا الجانبين إلى العمل معًا لتعزيز العلاقات الروسية-الصينية وبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً ومنطقية، إلى جانب تشكيل هيكل أمني غير قابل للتجزئة في القارة الأوراسية.

كما تم التطرق إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"