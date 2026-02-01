حزب الله يشيّع الشهيد حسين الماردينه في بلدته الشعيتية

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد الماردينه “ثائر” الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه.



وفي ساحة بلدته الشعيتية أقيمت مراسم تكريمية للشهيد أدى خلالها رفاق الدرب قسم الوفاء للنهج الحسيني، بعدها انطلق موكب التشييع تتقدمه فرق من كشافة الإمام المهدي وحملت الرايات وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، ووسط الهتافات الملبية جابت الموكب شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، حيث صلي على الجثمان الطّاهر ووري الشهيد إلى جانب من سبقه في عطاء الجهاد والشهادة.

المصدر: موقع المنار