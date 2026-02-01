الأحد   
    لبنان

    بلدية عيتا الشعب طالبت الجهات الرسمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما تتعرّض له البلدة من اعتداءات صهيونية متكرّرة

      افادت بلدية عيتا الشعب أنّه سُجّل اليوم إلقاء قنبلة صوتية على حفّارة داخل البلدة، من دون وقوع إصابات، بالتزامن مع تحليق طائرتين زراعيتين فوق أطراف البلدة – منطقة الحمى – حيث قامتا برشّ الأشجار والأراضي الزراعية بمواد يُشتبه بأنها سامة، ما أثار حالة من القلق لدى الأهالي لما قد يترتّب عن ذلك من أضرار بيئية وزراعية خطيرة.

      ووضعت بلدية عيتا الشعب هذه التطورات بعهدة الجهات المعنية، ودعت إلى متابعة الموضوع بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم والثروة الزراعية، وطالبت الجهات الرسمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها حيال ما تتعرّض له البلدة من اعتداءات متكرّرة.

