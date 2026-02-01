ترامب يهدد كندا بردّ قوي إذا مضت في اتفاق تجاري مع الصين

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ ردّ “قوي للغاية” في حال مضت كندا قدمًا في إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، معتبرًا أن “مثل هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا في العلاقات الثنائية”.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن “الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أبرمت أوتاوا اتفاقًا مع بكين”، مضيفًا: “لا نريد أن تستولي الصين على كندا”، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصعيد متواصل بين واشنطن وأوتاوا، تغذّيه السياسات التجارية لإدارة ترامب وتصريحاته الحادة تجاه الحكومة الكندية.

وكان ترامب قد هدد، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا في حال أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الصين.

وجاءت تهديدات ترامب عقب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع بكين خلال زيارة رسمية، تحدث خلالها عن “شراكة استراتيجية جديدة” مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي السياق نفسه، حذر ترامب مؤخرًا من انفتاح بريطانيا وكندا على الصين، واصفًا ذلك بأنه “أمر خطير للغاية”، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما وسّع ترامب نطاق تهديداته لكندا بإعلانه، الخميس الماضي، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الطائرات الكندية المباعة في الولايات المتحدة، وهدد بإلغاء اعتماد جميع الطائرات المصنعة في كندا، بما فيها طائرات شركة “بومباردييه”، في إطار النزاع المتصاعد مع أوتاوا.

المصدر: الجزيرة نت