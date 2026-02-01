ايران تصنّف جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية

اعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاحد، انه وفقاً للبند السابع من قانون الإجراء المتقابل إزاء تصنيف “حرس الثورة الاسلامية” منظمة إرهابية، فإن جيوش الدول الأوروبية تُعدّ منظمات إرهابية، مشددا على ان دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل تبعات هذه الخطوة.

وقال محمد باقر قاليباف، في كلمته قبل جدول أعمال الجلسة العلنية اليوم: ان الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهام باطل ووصم «حرس الثورة الاسلامية» بالإرهاب، والذي جاء امتثالاً لتعليمات الرئيس الأميركي وقادة الكيان الصهيوني، سرّع مسار تهميش أوروبا في النظام العالمي المقبل.



وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن الأوروبيين، بمحاولتهم توجيه ضربة لحرس الثورة الذي كان أكبر عائق أمام تمدد الإرهاب إلى أوروبا، إنما أطلقوا النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى، بطاعتهم العمياء للأميركيين، قراراتٍ ضد مصالح شعوبهم. فالاتحاد الأوروبي يسعى عبر هذه الإجراءات إلى إرضاء سيده، أي الولايات المتحدة، كي تكفّ عن تهديد وحدة أراضيه، غير أن هذا السيد أثبت أنه لا يُولي قيمة لأتباعه.



وأوضح أن حرس الثورة الاسلامية يُعدّ أكثر مؤسسة فريدة لمكافحة الإرهاب في العالم، إذ أسهم، بمساندة شعوب المنطقة، في إسقاط حكم تنظيم «داعش» والقضاء على خطره العالمي، وقدم في سبيل مكافحة الإرهاب الدولي مئات الشهداء، من بينهم أحد أبرز وأكفأ قادته، الشهيد القائد قاسم سليماني.

واوعز رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس رسميا بمتابعة موضوع تصنيف الملحقين العسكريين التابعين للدول الأوروبية الموجودين في السفارات المعتمدة لدى إيران كإرهابيين، وذلك وفقا لأحكام القانون الإستراتيجي المُعتمد من المجلس، ردا على مذكرة شفوية قدّمها النائب عن محافظة طهران حجة الإسلام علي رضا سليمي.

المصدر: العالم + مهر